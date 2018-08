Come riferisce un'agenzia Ansa, è iniziata da qualche minuto in un albergo di Roma la riunione tra i capitani dei club di Serie B e C e i rappresentanti dell'Associazione Calciatori per discutere del possibile sciopero e conseguente blocco dei campionati. Una decisione figlia della scelta della Lega di Serie B, avallata dalla FIGC, di varare una serie cadetta a 19 squadre.