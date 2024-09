Alexander-Arnold vuole acquistare il Nantes: pronti 140 milioni, c'è l'offerta

Getty Images

Trent Alexander-Arnold, calciatore del Liverpool, avrebbe avanzato una seria offerta per l'acquisto del Nantes, storico club della Ligue 1. Secondo quanto riferisce L’Equipe, la proposta iniziale ammonterebbe a 100 milioni di euro, ma l'inglese sarebbe pronto a spingersi fino a 140 milioni di euro, compresi eventuali bonus. L'intera operazione verrebbe gestita attraverso una società di investimento con sede a Londra, controllata dal padre del giocatore. Alexander-Arnold, 25 anni, non è nuovo a questo tipo di ambizioni. Dopo aver valutato l’acquisizione del Saint Etienne, il suo interesse si è ora rivolto verso il Nantes, squadra che negli ultimi anni ha mostrato segnali di crescita e attualmente si trova in quinta posizione nella Ligue 1, con 7 punti. Al momento, il presidente del Nantes, Waldemar Kita, non sembra intenzionato a vendere il club al momento, nonostante l’offerta allettante. La dirigenza gialloverde, infatti, ha mostrato fiducia nel progetto sportivo e si augura di continuare a consolidare i risultati ottenuti fino a oggi.

CALCIATORI CHE INVESTONO - Alexander-Arnold non sarebbe il primo calciatore a tentare un investimento in un club calcistico. Negli ultimi anni, è diventata una tendenza crescente vedere giocatori attivi o ritirati investire nel mondo del calcio. Un esempio recente è quello dell'ex attaccante del Barcellona e ora al Gremio, Martin Braithwaite, che aveva mostrato interesse per l'acquisto di un club in Spagna. Anche Kylian Mbappé, stella del Real Madrid, ha completato l'acquisizione dell'80% delle quote societarie del Caen, squadra che milita in Ligue 2. L’interesse di Alexander-Arnold potrebbe quindi inserirsi in questo filone, seguendo le orme di calciatori del calibro di Cristiano Ronaldo, David Beckham e lo stesso Mbappé, che hanno diversificato le loro carriere investendo nel calcio. Tra i suoi investimenti figura anche la scuderia Alpine Racing di Formula 1, a conferma dell’interesse del giovane inglese verso il mondo degli affari sportivi.

SCENARIO - Se l'operazione dovesse concretizzarsi, Alexander-Arnold diventerebbe uno dei più giovani calciatori a rilevare un club di prima divisione. Tuttavia, resta da vedere se il Nantes sarà effettivamente messo in vendita e, soprattutto, se la volontà del presidente Kita di non cedere verrà meno di fronte a un'offerta ulteriormente migliorata. In ogni caso, l'eventuale ingresso di un investitore del calibro di Alexander-Arnold potrebbe aprire nuovi scenari per il futuro del club francese. Per ora, il Nantes continua a concentrarsi sul campionato, ma le voci su una possibile acquisizione potrebbero presto catalizzare l'attenzione degli appassionati di calcio e degli addetti ai lavori.