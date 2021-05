C'erano loro alla guida di Real Madrid e Juventus negli ultimi tre confronti di Champions, finale inclusa, a cavallo tra il 2017 e il 2018. Ruoli che oggi Zinedine Zidane e Massimiliano Allegri potrebbero ricoprire ancora, ma a parti invertite. Lo "scambio" tra bianconeri e Blancos prende piede tra i betting analyst, in particolare sul fronte madrileno, dove l'arrivo del tecnico toscano è praticamente una certezza. Sul tabellone l'arrivo di Allegri al Real è dato appena a 1,65, in netto vantaggio su Raul (2,40) e sulla conferma di Zidane, offerta a 4,25. Per il tecnico francese la strada è più complicata ma c'è lo stesso un posto d'onore nelle scommesse sulla panchina bianconera: il ritorno a Torino da allenatore pagherebbe 5,25, anche se al momento gli analisti confermano Pirlo a 2,10.