Allenatori in bilico: dopo l'esonero di Gilardino, per i bookie a forte rischio Nesta e Di Francesco

29 minuti fa



Alberto Gilardino è stato l'ultimo in ordine di tempo. Da martedì l'ex attaccante campione del mondo 2006 non è più l'allenatore del Genoa - sostituito da Patrick Vieira - e secondo i bookie ci sono altre panchine (più che) traballanti in Serie A. I tecnici a forte rischio sono Nesta e Di Francesco, alla guida rispettivamente di Monza e Venezia, ultime in classifica con appena 8 punti: l'addio del primo – entro fine anno - è proposto a 1,20, l'allontanamento di "Difra" è in lavagna a 1,35.



Spauracchio esonero anche per Vanoli: tra campionato e Coppa Italia il suo Torino ha perso sette delle ultime otto gare giocate e un suo sollevamento dall'incarico è fissato a 2. Nicola del Cagliari e Zanetti del Verona sono gli altri due tecnici più in pericolo, secondo gli esperti: più a rischio il primo a 2,50 volte la posta puntata, sul secondo a 3.