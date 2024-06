Allenatori Serie B: Pippo Inzaghi-Pisa, Dionisi-Palermo. La Reggiana valuta i possibili sostituti di Nesta

Getty Images

La nuovaprende forma, anche per quanto riguarda le. Non sono pochi, infatti, i posti che avranno bisogno di essere riempiti dopo la fine della stagione 2023/24 nella seconda divisione italiana.- Dopo l'addio di Aquilani, il Pisa ci riprova per Pippo Inzaghi. Un altro membro della famiglia in nerazzurro, dopo Simone all'Inter, potrebbe essere realtà dopo i tentativi andati a vuoto negli ultimi anni. Le parti si sono viste, alla presenza anche dei Corrado, ai quali Inzaghi è legato da un rapporto di amicizia. Meglio una Serie B per puntare alla promozione, che una Serie A per giocarsi la salvezza, nella testa di Super Pippo e non solo.

- Già, perché il Palermo dovrebbe puntare su Alessio Dionisi, ex tecnico del Sassuolo che nel frattempo ha annunciato Fabio Grosso per provare subito a tornare in Serie A.- E se un altro campione del Mondo come Alessandro Nesta venisse sedotto dalla chiamata del Monza in Serie A? I brianzoli hanno visto Baroni del Verona, ma la Reggiana deve pensare a un piano alternativo: in lista, secondo la Gazzetta dello Sport, ci sono Caserta, Zaffaroni e Donati.- Promessa mantenuta per Luca D'Angelo: niente Venezia in Serie A al posto di Vanoli che va al Torino, l'allenatore degli Aquilotti rimane fedele ai Platek dopo la salvezza ottenuta battendo proprio i lagunari all'ultima giornata.

- Il Cesena, infine, attende una risposta da Roberto D'Aversa per sostituire l'eroe della promozione Toscano.