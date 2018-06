Convincente successo per 2-0 dell’Inghilterra nell’amichevole giocata contro la Costa Rica nello storico Elland Road, lo stadio del Leeds, costruito nel 1897. Gli inglesi, dopo una traversa colpita da Jones, sbloccano subito la gara con un gran tiro da fuori di Rashford che supera Keylor Navas. Nella ripresa il raddoppio firmato da Welbeck su assist di Alli. Vittoria agevole anche per il Portogallo che si sbarazza con un secco 3-0 dell’Algeria. Protagonista indiscusso Gonzalo Guedes, a segno con una doppietta. Dell’ex Sampdoria Bruno Fernandes l’altra rete dei lusitani. Cristiano Ronaldo, titolare e in campo per 74 minuti, senza però riuscire a timbrare il cartellino. Al suo posto, per l'ultimo quarto d'ora, in campo Andre Silva.