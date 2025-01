Getty Images

Amorim si tiene Garnacho: "Sta migliorando e trovando il miglior modo di stare in questo sistema"

14 minuti fa



L'allenatore del Manchester United, Ruben Amorim, si tiene stretto Alejandro Garnacho, attaccante argentino classe 2004 che è il principale obiettivo di mercato del Napoli di Antonio Conte. Parlando in conferenza stampa il tecnico ex-Sporting Lisbona ha confermato che l'ex-Atletico Madrid è centrale e sta crescendo molto nel suo progetto.



MIGLIORAMENTI - "Sta trovando il miglior modo di giocare in questo sistema. Sta migliorando durante gli allenamenti. Ha iniziato nell'ultima partita, vediamo. È chiaro che ha talento. Deve imparare a giocare in una posizione un po' diversa. Deve migliorare nel gioco interno. È migliorato molto nella fase di recupero, quando non ha palla, ma facendo ciò, a volte non si trova nel posto giusto per fare le transizioni, come faceva in passato, perché io preferisco difendere e poi costruire con tutta la squadra".