Arsenal, Arteta è già pazzo di Calafiori: "Ha un'aura speciale, è diverso da tutti gli altri"

Se il buongiorno si vede dal mattino,a proposito di quello che al momento è il colpo più importante dell’estate dei Gunners assumono un significato di enorme importanza. Acquistato per circa 50 milioni di euro dal Bologna e strappato alla concorrenza della Juventus,2024/2025, che prende il via nel prossimo weekend.La prima volta che l’ho visto giocare aveva 21 anni e faceva delle cose e reagiva a delle situazioni che normalmente un calciatore di quell’età non fa”, ha dichiarato Arteta a Sky Sports. Calafiori ha collezionato i primi minuti con la maglia dell’Arsenal nell’amichevole contro il Lione di domenica 11 agosto, all’Emirates Stadium, e si appresta ad esordire nel campionato inglese sabato 17, sempre davanti al suo nuovo pubblico, contro il Wolverhampton.Calafiori è reduce da un Europeo da protagonista, almeno a livello individuale, con la maglia dell’Italia nella sua prima esperienza di sempre in maglia azzurra; con quella del Bologna invece, dove ha giocato l’ultima stagione, ha disputato 33 partite in Serie A e ha realizzato 2 reti. Guadagnandosi il trasferimento all’Arsenal per 50 milioni di euro e la firma su un contratto con scadenza fissata a giugno 2029.