Aston Villa-Bayern Monaco: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

Partita: Aston Villa-Bayern Monaco

Data: mercoledì 2 ottobre

Orario: 21.00

Canale tv: Sky Sport 254

Streaming. Sky Go, NOW

Una delle partite più interessanti di questo secondo turno di Champions League si gioca al Villa Park: in campo l'di Unai Emery contro lo spumeggiantedi questo inizio stagione targato Vincent Kompany e capace di rifilare un tonitruante 9-2 alla prima giornata alla Dinamo Zagabria. I Villans, dal canto loro, hanno fatto il proprio dovere rifilando uno 0-3 in Svizzera allo Young Boys.- La gara tra Aston Villa e Bayern Monaco sarà visibile in abbonamento: in diretta tv su Sky, canale di riferimento Sky Sport 254; in streaming ci sono le possibilità rappresentate da Sky Go e NOW.

- La telecronaca di Aston Villa-Bayern Monaco sarà affidata a Pietro Nicolodi, con Paolo Ciarravano su Diretta Gol.: Martinez; Bogarde, Konsa, Torres, Digne; Onana, Tielemans; McGinn, Rogers, Ramsey; Watkins.Neuer; Guerreiro, Upamecano, Kim Min-Jae, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Gnabry; Kane.