Atalanta, Gasperini: "Coraggiosi ma non sfrontati, con l'Arsenal faremo la nostra partita"

Getty Images

allenatore dell', ha parlato a Sky prima della prima giornata di Champions League in casa contro l'Arsenal:“Se non ci sono le farfalle nello stomaco vuol dire che non hai più emozioni. Il calcio però vive di queste emozioni, quella di questa sera è alta. Sfidiamo una grandissima squadra, in uno stadio bellissimo. Sono queste le partite che vorremmo giocare sempre”.“Coraggiosa sicuramente, sfrontata no. È una partita che vogliamo anche giocare e non subire. Rischi di vedere poco la palla contro queste squadre. Ci auguriamo di fare un risultato favorevole, per noi è fondamentale. Ma non vogliamo snaturare le nostre caratteristiche".

“Non abbiamo questa percezione. Siamo un po’ più umili, non ci sentiamo più forti ma possiamo sviluppare il nostro gioco e la nostra partita. Abbiamo grande ambizione”.“È una squadra con la S maiuscola. È compatta, difende con tutti effettivi, gli attaccanti rientrano tantissimo. Sa pressare, sa giocare nello stretto e ha giocatori veloci. Dobbiamo leggere quello che succede ben in campo. Dobbiamo misurarci con loro e impedirgli di fare le loro migliori giocate. È un fatto fondamentale, altrimenti diventi perdente. Abbiamo la speranza e la voglia di costruire qualcosa”.