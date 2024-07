Atalanta, Godfrey: "Qui per Gasperini, lui ha fatto crescere tanti giocatori. Sul Real Madrid..."

Il nuovo difensore dell'Atalantasi è presentato in conferenza stampa dopo aver preso contatto con il calcio italiano, specialmente con l'ambiente bergamasco. Queste le sue dichiarazioni:- "Appena ho saputo dell'interesse dell'Atalanta ho capito subito che c'era un club in cui volevo andare ed era questo. Cosa mi ha colpito del mondo Atalanta? Penso che lo stile di Gasperini sia al top, oltretutto è riuscito a far crescere tanti giocatori, è proprio quello che sto cercando, il mio obiettivo è migliorarmi".

- "Di solito gioco braccetto di destra, ma ho piena fiducia in quelle che saranno le scelte del mister".- "È stata una settimana molto piacevole, chiaramente si lavora molto duramente. Mi sono sentito subito accolto, subito parte del gruppo. Il meteo? Non ho mai visto così tanto sole, ma è chiaramente un bel tempo (ride, ndr)".- "C'è tanto lavoro fisico, non vedo l'ora di entrare in questi nuovi schemi. Mi sono fatto un'idea generale lo scorso anno, ma adesso grazie ai meeting col mister sto imparando i nuovi schemi".

- "Non c'è un giocatore specifico, ma guardo molto calcio, cerco di osservare e capire più informazioni possibili, anche per chi gioca in altri moduli. Sono un grande appassionato di calcio".- "Non vediamo l'ora di giocare questa finale, sono quel tipo di partite che chiunque vuole giocare, sappiamo che sarà una partita difficile, l'Atalanta si è meritata di essere qui, ci stiamo preparando bene".- "È una delle prime cose che ho visto, i tifosi sono importantissimi, ti portano a giocare in maniera ancor più entusiasmante, fanno la differenza".

- "La mia ambizione è quella di tornare in nazionale, ma al momento la mia attenzione è tutta sull'Atalanta, voglio fare ottime prestazioni per la squadra, poi penserò alla nazionale".- "È un grande uomo, un fantastico allenatore, è una delle persone con cui mi sono sentito per quanto riguarda l'Atalanta. Mi ha detto di venire subito qui".- "È uno dei test a cui si devono sottoporre i giocatori, ti aiuta a migliorare".