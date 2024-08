Atalanta, le pagelle di CM: Retegui colpisce ancora, Pasalic spreca dal dischetto

Getty Images

è autore di alcune parate di altissimo livello, su tutte quella su Adams nel secondo tempo che evita il gol del 3-1 del Torino. Non può nulla sui gol subiti.nella sua zona il Torino riesce a sfondare con troppa semplicità, come si vede nelle azioni dei due gol del Torinoprovvidenziale a fine prime tempo quando si sostituisce a Carnesecchi e, sulla linea, riesce a respingere l’incornata di Zapata da due passi.(Dal 25’ s.t.: è autore di diverse buone sgroppate sulla fascia destra)

viene arretrato sulla linea difensiva. Gioca una partita sufficiente, di temperamento.in attesa di Bellanova, è ancora lui il padrone della fascia destra e stasera dimostra che non cederà facilmente il proprio posto. Dal suo piede parte il cross per il colpo di testa vincente di Retegui.buona la sua prova in mezzo al campo, anche se cala con il passare dei minuti quando la stanchezza si fa sentire.(Dal 40’ s.t.al 96’ si presenta sul dischetto e ha la grande occasione per regalare in extremis il pareggio all’Atalanta ma si fa parare il rigore del 2-2 da Milinkovic-Savic.

: sulla fascia sinistra non riesce a spingere con la stessa frequenza di altre partite e non riesce a dare il solito contributo ai compagni.: sfortunato nel secondo tempo quando, di testa, colpisce il palo. Si muove bene nella trequarti campo e riesce a creare più di un problema ai difensori granata che lo devono contenere.(Dal 40’ s.t.: entra bene e nel recupero di procura anche il rigore): non riesce a ripetere l’ottima prestazione dell’esordio contro il Lecce. Fatica a trovare spazi nella trequarti campo avversaria ed è il primo giocatore che Gasperini richiama in panchina nella ripresa.

(Dall’8’ s.t.: è ancora un po’ fuori dagli schemi di Gasperini e si vede)sempre pericoloso nell’area di rigore avversara. Nel primo tempo è bravo a prendere il tempo a Coco e a portare in vantaggio l’Atalanta con un bel colpo di testa, nella ripresa è invece sfortunato quando(Dal 25’ s.t.: non riesce a incidere)la sua Atalanta avrebbe probabilmente meritato di portare a casa almeno un punto da questa trasferta per quanto creato: nel secondo tempo i nerazzurri colpiscono due pali e sbagliano un rigore al 96’. Quando la squadra sarà al completo sarà un altro Toro.