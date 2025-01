Getty Images

Atalanta, le possibili avversarie ai playoff di Champions League

5 minuti fa



Non è bastata una grande prestazione contro il Barcellona di Flick per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. I nerazzurri hanno chiuso la League Phase di Champions League in nona posizione. Niente qualificazione diretta agli ottavi e calvario dei playoff per la Dea che sarà impegnata già nel sorteggio di Nyon di venerdì.



All’orizzonte per la squadra di Gasperini ci sono Sporting Lisbona e Club Brugge, rispettivamente 23esima e 24esima della classifica generale. Le palline del sorteggio diranno se al Gewiss, nel ritorno del doppio confronto, arriveranno i portoghesi che hanno pareggiato con il Bologna o i belgi sconfitti dal City ma capaci di fermare la Juventus, solo una settimana fa. Andata l'11 o il 12 febbraio, ritorno in casa il 18 o il 19.