Atalanta, Lookman torna ad allenarsi: l'idea di Gasperini per lui e le voci sulla Premier

Un giocatore arriva, un altro torna. Mentre Raoulsi sottoponeva alle visite mediche propedeutiche per diventare un nuovo giocatore, i bergamaschi riaccoglievano AdemolaDopo giorni di vera e propriaattorno al giocatore decisivo per la vittoria dell’Europa League nella finale contro il Bayer Leverkusen, il suo caso sembradi minuto in minuto. Negli ultimi giorni Lookman è statodella squadra. Aveva giocato regolarmente la Supercoppa europea, persa 2-0 contro il, poi però si era autoescluso. In odore di una proposta da parte del, il nigeriano avevaper la prima partita di Serie A contro ilal Via del Mare. Accontentato, la Dea non aveva risentito troppo della sua assenza e aveva stravinto per 4-0.

La questione però restava pendente e serviva trovare una soluzione. E, siccome un’offerta concreta per lui dalla Francia ancora non è arrivata,Reintegrato a pieno regime, dovrebbe tornare a giocare già dai prossimi impegni. Il mercato però resta aperto e, dall’Inghilterra, rimbalzano voci di un potenziale interesseche potrebbe farsi sotto nelle ultime giornate di mercato. L’Atalanta respira, per ora.