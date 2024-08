Atalanta, Musso saluta: pronti l'esterno e il vice Carnesecchi

Getty Images

Il mercato per l'Atalanta non si ferma mai e ancheera partito titolare a Lecce, tra i pali nerazzurri, e mister Gasperini aveva detto "se continua così giocherà lui".il giovane del vivaio così importante per le liste e per le future plusvalenze. E così, ecco che la chiamatatrova subito risposta affermativa da parte di tutte le parti, società e giocatore. Un'operazione conclusa sulla base di unfavore della squadra di Diego Simeone, che può diventareal verificarsi di alcune specifiche condizioni. Tanto che l'argentino ha già salutato i tifosi bergamaschi oggi prima della gara con i granata, i 1460 che hanno occupato il settore ospiti dello stadio Olimpico Grande Torino che hanno ricambiato al saluto con affetto.

Domani, tra l'altro, potrebbe essere il giorno diche ritorna così tra i pali dopo l'esperienza alla Roma. Ancora le visite mediche non sono state fissate, ma potrebbero svolgersi già domani. Per il classe 1988 pronto un contratto fino a giugno 2025 con opzione per un'ulteriore stagione., che vuole rimettersi in gioco in Italia dopo l'avventura all'Inter. Al colombiano è stato offerto un contratto di un anno. Cuadrado potrà arricchire la fascia destra dopo l'arrivo di Bellanova dal Torino, in modo tale che conmister Gasperini abbia un pacchetto esterni completo e di livello.