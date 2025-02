Atalanta, operazione alla spalla riuscita per Scalvini: i tempi di recupero

AFP via Getty Images

Operazione alla spalla riuscita per Giorgio Scalvini. Il difensore dell'Atalanta, che aveva rimediato un infortunio alla spalla sinistra in occasione dell'ultima partita di Champions League contro il Barcellona dello scorso 29 gennaio. Il classe 2003, che era rientrato dopo la rottura del legamento crociato, già a dicembre era stato costretto a saltare le partite con Cagliari ed Empoli per problemi alla spalla.

IL COMUNICATO - "Atalanta BC comunica che oggi, mercoledì 5 febbraio 2025, Giorgio Scalvini è stato sottoposto ad intervento di stabilizzazione gleno-omerale della spalla sinistra con tecnica di Latarjet modificata.

L’intervento, eseguito dal Prof. Alessandro Castagna e dalla sua equipe presso la clinica Humanitas di Rozzano (Milano), è perfettamente riuscito.Il calciatore inizierà da subito il programma riabilitativo".

TEMPI DI RECUPERO - Per un'operazione di questo tipo i tempi di recupero sono lunghi. La stagione di Scalvini, come dichiarato anche da Luca Percassi, è da considerarsi finita: "Scamacca e Scalvini? Torneranno più forti di prima, li aspettiamo anche se sappiamo che li riavremo solo l’anno prossimo."