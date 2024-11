Atalanta, rabbia Retegui dopo la sostituzione contro il Parma: ecco cosa ha detto

Getty Images

Sono sensazioni contrastanti quelle che si legano alla partita di, impegnato con l'sul campo delnel match valido per la tredicesima giornata. Se nella prima parte del match il centravanti dei nerazzurri ha potuto esultare per l'ennesimo gol messo a segno (il 12° del suo campionato), ldecisa da Gianpiero Gasperini.Come riportato da Dazn, dopo essere stato sostituito al minuto 55 della sfida - sul momentaneo risultato di 1-2 in favore dell'Atalanta - Retegui si è mostrato. Secondo la ricostruzione, infatti, Retegui avrebbe mal digerito l'ennesima sostituzione operata da Gasperini esprimendo chiaramente il suo disaccordo:, le parole del centravanti, parso poi molto scuro in volto una volta seduto in panchina.

Come ben noto, Gasperini è solito ruotare molto i giocatori a sua disposizione e così sta facendo anche nella gestione del suo nuovo bomber. Retegui è infatti statotra tutte le competizioni da quando è approdato all'Atalanta. Nonostante ciò, il suo indice d'impiego è tra i più alti nella rosa, essendo ilall'attivo prima della sfida con il Parma.