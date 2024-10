Getty Images

Atalanta, Retegui: "Tripletta anche in Nazionale? Piedi per terra"

14 minuti fa



Mateo Retegui, attaccante dell'Atalanta, parla ai microfoni di Dazn dopo il 5-1 della sua squadra contro il Genoa, un risultato ottenuto anche grazie a una sua tripletta: "Sono felicissimo, ma non per me, per la squadra. Abbiamo fatto una grandissima partita, contro una squadra forte. Abbiamo giocato a calcio come volevamo".



LO STRISCIONE - "I tifosi mi hanno dedicato uno striscione? Ringrazio i tifosi per il grande affetto in questi primi due mesi. Devo continuare così".



LA NAZIONALE - "Ora tripletta anche in Nazionale? Tengo i piedi per terra, abbiamo fatto due grandissime partite, dobbiamo continuare così, lavorando per vincere ancora".