Al termine della prima amichevole stagionale dell’Atalanta, terminata 15-0 contro la Rappresentativa Valseriana, ha parlato ai microfoni della società bergamasca il giovane Giorgio Scalvini, schierato come centrocampista nel primo test stagionale: “L’anno scorso è stato molto importante per me, ho avuto l’opportunità di allenarmi con loro e giocare la seconda parte di campionato, sono cresciuto molto sotto tutti i punti di vista, sia dal punto di vista del calciatore, sia come persona e come uomo, mi sono interfacciato con persone più grandi di me e quest’anno sono pronto per questa nuova stagione”.



NAZIONALE- “E’ stata un’esperienza fantastica anche se purtroppo l’esordio è stata una partita non vittoriosa, ma il ricordo rimarrà sempre con me e penso sia stato frutto di quanto fatto durante l’anno con l’Atalanta”.



CENTROCAMPO E DIFESA- “Già l’anno scorso il mister mi aveva provato come centrocampista ed è un ruolo che mi piace molto perché l’avevo già fatto nelle giovanili quindi se c’è bisogno sia in centrocampo che in difesa io ci sono”.



TIFOSI- “I primi giorni di ritiro ci sono già stati tantissimi tifosi, soprattutto sabato e domenica per la partita, sono sempre grandi tifosi come l’anno scorso lo sono stati allo stadio”.



RITIRO- ”Si suda ma è un lavoro che serve, utile, e si fa ben volentieri perché poi si vedranno i risultati durante l’anno. Sarà una stagione differente col Mondiale di mezzo, ma penso che in quei mesi si riposerà ma bisognerà anche fare una preparazione per fare il massimo nel finale di stagione”.



OBIETTIVI- “Giocare il più possibile, imparare dai miei compagni e raggiungere di nuovo l’Europa”.