Atalantamania: esperimenti di tridente in Supercoppa, una risposta al mercato

Oltre aldi De Ketelaere, all'Atalanta rimane il dubbio su come sarebbe potuta finire nel primo tempo la semifinale di Supercoppa con l'Inter cone magari Retegui in campo. In realtà, l'inedito tridente con Samardzic trequartista arretrato leggermente agli esterni offensivi Zaniolo e Brescianini ha tenuto la gara sullo 0-0 nel primo tempo, anche se si è vistoEcco allora il perché di queste scelte.

Da una parte la. De Ketelaere e Lookman con la Lazio non avevano brillato, il gol era arrivato da Brescianini. E Samardzic ultimamente, seppur nella ripresa, forniva più spunti, idee e tiri rispetto a Pasalic, che ha spesso sprecato grosse occasioni., si è guadagnato la maglia un po' per gol e assist da subentrato, un po' per l'infortunio di Retegui.perché i tre insieme non hanno mai giocato dal primo minuto, e la coppia da gol e da usato sicuro è rimasta in panca.

Dall'altra parte c'è il mercato sullo sfondo, appena iniziato, proprio in concomitanza a questa gara. Con la proposta di questo trio in attacco, ie a una rosa d'attacco che per il tecnicoManca però Scamacca, che rientrerà tra circa un mese ormai. Un nuovo innesto pare difficile a gennaio, a meno che il club non provi a riportareL'altra mossa è arrivata a centrocampo: Scalvini, che ha già giocato otto volte in quella posizione nell'Atalanta ma anche nell'Italia è stato impiegato in quel ruolo,l'Atalanta ha un giovane centrocampista da pescare nel giardino di casa. In effetti, con l'arrivo died è in mediana che potrà essere più utile il figlio di Zingonia appena recuperato dal grave infortunio, che si è anche mangiato un gol.

tornerà in campo solo tra otto giorni contro l'Udinese. Una sosta inaspettata