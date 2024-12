Atalantamania: l'importanza di chiamare il cambio, Gasperini li indovina sempre

Getty Images

Sono giàDallache per mister Gasperini però non è ancora così lunga in attacco. Ed è proprio lui,nella ripresa che hanno fatto ribaltare ai nerazzurri tante gare. L'ultima, quella di ieri sera, col punto recuperato sul filo del rasoio che serve a tenersi stretta la vetta fino all'anno prossimo, ma soprattutto a tenere a distanza la Lazio.L'ha firmatoal terzo gol in Serie A dopo la doppietta alla prima giornata. Era entrato. Non sono solo i gol ad arrivare dai subentrati, ma anche le tante occasioni da rete dei rinforzi freschissimi che portano la superiorità numerica in attacco e aumentano la pressione in fase offensiva: sonoQuesta è la forza dell'Atalanta del 2024/2025:anche e soprattutto quelli che entrano dopo un'ora di gioco, onorando la grande responsabilità di spaccare e cambiare il corso delle partite.

Poi c'è. Quando lancia, ecco l'assist o il gol oppure, come ieri, il gioco di sponda che dà il via all'azione del pari. L'affamatoè arrivato al momento giusto, da esterno a tutta fascia, una posizione inusuale che però gli ha permesso di spingere e trovare la zampata vincente. Poi c'èuno che non ha bisogno di accumulare minuti da inizio gara, ma che riesce a rodare e trovare la quadra subito, con punizioni e angoli velenosi oltre che col suo sinistro. Non per ultimo, che sta crescendo e anche se ha meno minuti nelle gambe li può sfruttare al momento giusto, quando gli altri sono stanchi e il cronometro gira veloce. C'è chi entra subito dopo il break, chi al 60', chi ancora gli ultimi dieci minuti. C'è un disegno prciso nella mente diche riesce a cambiare posizione (come gli scambi De Roon-Ederson), moduli e uomini a gara in corso, in una partita a scacchi con l'avversario. Da qui le mosse vincenti che hanno strappato due punti a Baroni, uno che l'ha partita l'aveva preparata benissimo.