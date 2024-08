Quanto deve pagare l'Atalanta per il riscatto di Brescianini

Estate movimentata per. Tutto vero. All'ultima curva i nerazzurri sono riusciti a inserirsi e trovare un accordo-lampo sia con il Frosinone che con il giocatore, che si è messo subito a disposizione di Gasperini con l'obiettivo di trovare spazio nel centrocampo nerazzurro. Secondo alcune indiscrezioni, il Napoli avrebbe provato a cambiare le condizioni dell'accordo dopo che il giocatore aveva fatto le visite mediche e il Frosinone si è irrigidito, l'inserimento dell'Atalanta ha favorito la cessione ai nerazzurri.

- Per prendere Brescianini l'Atalanta ha pareggiato l'offerta che aveva fatto il Napoli:. Il ds del Frosinone Angelozzi è sempre stato chiaro sul tema, spiegando di non voler svendere il giocatore solo perché la squadra era retrocessa in Serie B; inoltre, il 50% dell'incasso è stato girato al Milan.

- Brescianini era arrivato al Frosinone nell'estate 2023 dai rossoneri a titolo definitivo dopo una buona stagione in prestito in Serie B al Cosenza,; nonostante la retrocessione della squadra quindi Brescianini si è messo in vetrina ed è stato uno dei migliori.