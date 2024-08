Atalantamania: Lookman e De Ketelaere sono indispensabili, Koopmeiners no!

Getty Images

Dopo la sfortuna dicon i due legni e il rigore sbagliato in extra time,incappa in una sconfitta decisamente più pesante, e più meritata. Una gara sul finire del mercato dopo settimane turbolente. E in effetti l'atteggiamento in campo, con qualche errore di troppo in difesa e i due gol subiti nei primi dieci minuiti, non ha aiutato a riaprire la partita. In attacco invece qualche spunto c'è stato, masi spartiscono il "tuttocampismo" che era digià felice alla Juve. I loro movimenti a cercare la profondità hanno confuso a tratti i padroni di casa del Meazza, un paio di spunti che promettono bene per il futuro. Il loro feeling si deve affinare, era la prima partita da titolari in campo in contemporanea, ma gli inserimenti in verticale ci sono. Non sempre però l'idea migliore è cercareaccerchiato da più di un interista dopo i tre gol messi a segno in due partite. Il potenziale, per non far sentire l'assenza dell', c'è tutto, grazie anche alla grande duttilità dei movimenti dei due: dalla trequarti all'ala offensiva, dal centrocampo all'area piccola. Tuttocampisti in tandem.

Purtroppo sono stati avvistati entrambi in panchina, ieri sera. De Ketelaere è poi entrato, ma era già troppo tardi. Lookman si era allenato solo due volte in gruppo, ora avrà tempo per reintegrarsi verso la sfida con la Fiorentina. Impossibile fare a meno della loro, dei colpi di genio improvvisi e ispirati, del modo di puntare e saltare l'uomo cercando la porta. Non ce l'ha nessun altro. Ed è un'assenza che ieri è pesata. Anche perché il tridentepotrebbe seminare panico non solo nei campi italiani, ma in quelli dell'Europa più bella. In attesa di, rinforzi di lusso per un'Atalanta con una panchina lunghissima e di qualità dopo il super mercato.