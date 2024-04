Athletic Bilbao, Muniain sorprende tutti: 'Amore mio, è ora di lasciarci'

Redazione CM

un' ora fa



Via dall'Athletic Bilbao. Iker Muniain, capitano e simbolo del club basco, ha deciso di lasciare il club a fine stagione, quando scadrà il suo contratto. Il numero 10 di Pamplona, che vanta 75 gol in 557 partite ufficiali, ha scelto con cura le parole d'addio: "Sono arrivato a Bilbao quando avevo dodici anni, da bambino, e oggi, quasi due decenni dopo, vi annuncio la mia partenza al termine di questa stagione, dopo quindici anni in prima squadra. Lascio dopo aver conquistato la tanto desiderata Coppa del Re, salire sulla Gabarra quarant'anni dopo è stato qualcosa di incredibile È stata una decisione molto difficile, ma penso che sia la cosa migliore per l'Athletic e per me. Amore mio, è arrivato il momento di separarci. Come fatto finora, lotteremo per raggiungere la tanto sognata qualificazione alla prossima Champions League". Da tempo Muniain non era più una prima scelta di Ernesto Valverde. Per lui futuro in Arabia Saudita o Qatar.