Atletico Madrid, Simeone: 'Dell'Inter mi piace tutto'. E cita due insospettabili

Diego Pablo Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, ha dato anche qualche titolo sulla prossima sfida contro l'Inter agli ottavi di finale di Champions League dopo il rotondo 5-0 rifilato al Las Palmas in Liga:



"Martedì affronteremo un rivale molto forte, uno dei migliori in Europa. Ha raggiunto la finale di Champions League e ha fatto molto bene. Sono molto bravi, hanno vinto la Supercoppa, sono tanti punti avanti in campionato, giocano semplice ma forte. Sanno cosa stanno giocando e hanno l'identità dell'allenatore, che conosco: è appassionato e ha trasmesso tutta quell'energia alla squadra. Mi piace molto come gioca l'Inter. Sarà difficile".



E poi ancora: "Mi piace tutto dell'Inter. Il carattere che ha come squadra, la praticità nell'arrivare in zona porta, la velocità nello spostarsi in mezzo, l'apporto di Pavard a destra, Bastoni a sinistra... I numeri parlano chiaro. Non si arriva primi in campionato e non si lotta per la finale di Champions con un lavoro che, conoscendo Simone, mi rende felice per lui. Abbiamo un ottimo rapporto fin dai tempi della Lazio. Guardiamo in modo diverso alle cose belle che accadono all’Inter".