Può andare in scena un duello di mercato per Caglar Soyuncu, difensore turco classe '96 che milita nel Friburgo. Sul calciatore infatti, oltre al già annunciato interesse dell'Arsenal, si sono accesi adesso i radar di mercato dell'Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da AS, i Colchoneros sono così pronti a dar battaglia ai Gunners per il ragazzo, che ha anche altri estimatori oltre alle due sopracitate.