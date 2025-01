Balotelli, l'addio al Genoa rimane una possibilità: sondaggi di Empoli e Venezia

Getty Images

Per favore non cominciate a inventarvi cosa farò o dove andrò. Sono ancora un giocatore del Genoa anche se qualcuno non lo vorrebbe. Ho rispetto soprattutto dei tifosi e poi della "società".

Mario, fino a prova contraria, è un giocatore del. Ci ha tenuto a ribadirlo lui stesso attraverso una storia sul proprio profilo Instagram:

Tuttavia è chiaro che l'ex attaccante non può essere soddisfatto del pochissimo spazio che l'allenatore Patrick Vieira gli sta concedendo. E la squadra non si sta comportando male, pur sfruttando poco e nulla l'ex Milan e Inter voluto da Gilardino prima dell'esonero.

Per questo motivo si tratta di un profilo da tenere d'occhio in questi ultimi giorni di mercato invernale., dettati più dalla cortesia verso il presidente Antonini che dalla reale disponibilità a misurarsi con la Serie C.Per quel che riguarda le altre due soluzioni in Serie A, sono entrambe dettate dalle esigenze di azzurri e arancioneroverdi di intervenire nel reparto offensivo: da una parte l'infortunio di(coi toscani che parlano anche di Kouamé con la Fiorentina), dall'altra la possibile cessione dial Palermo.