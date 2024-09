Barcellona, rottura completa del tendine rotuleo per Ter Stegen: cosa può accadere ora sul mercato

dopo il grave infortunio occorso in occasione dell'ultima partita di Liga contro il Villarreal. Il numero uno tedesco era stato costretto ad uscire dal campo in barella, nel corso del primo tempo, per poi abbandonare su una sedia a rotelle l'Estadio de la Ceramica. Le indagini odierne hanno rivelato una, con la possibilità concreta di un intervento chirurgico già quest'oggi.Ter Stegen, che aveva accusato un infortunio analogo nella stagione 2020/2021 (era rimasto ai box per oltre 3 mesi),di lontananza dai campi, ma il tutto dipenderà dall'esito dell'operazione che dovrà sostenere quello che era l'attuale titolare tra i pali della nazionale tedesca.Il Barcellona, che al momento non appare intenzionato ad intervenire sul mercato degli svincolati ma che potrebbe prendere in considerazione l'idea di– al momento dovrà affidarsi al secondo portiere Inaki Pena, subentrato contro il Villarreal nel finale di primo tempo, col giovane Ander Astralaga come opzione alternativa.Intanto si propone il 41enne cileno(ex Barcellona e Manchester City), che aveva annunciato il ritiro dal calcio giocato dopo aver lasciato il Betis al termine della scorsa stagione: "Se il Barça mi vuole, sarei pronto a tornare a giocare".