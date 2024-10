Bari-Catanzaro: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

, valevole per la nona giornata di Serie B. La formazione pugliese allenata da Longo arriva da 5 risultati utili consecutivi (2 successi e 3 pareggi) che hanno portato ai pugliesi a un solo punto dalla zona playoff. Dall’altra parte, il Catanzaro, dopo il ko contro la Cremonese ha vissuto un breve periodo di risalita con i due pareggi trovati negli ultimi due turni. L’obiettivo è uscire dall’insidiosa zona playout.

Partita: Bari-Catanzaro

Data: venerdì 18 ottobre 2024

Orario: 20.30

Canale TV: DAZN

Streaming: DAZN

Radunovic; Pucino, Vicari, Mantovani; Oliveri, Maita, Benali, Sibilli, Dorval; Falletti, Lasagna. Allenatore: Longo.: Pigliacelli; Bonini, Scognamillo, Antonini; Situm, Pompetti, Petriccione, Koutsoupias, D'Alessandro; Biasci, Pittarello. Allenatore: Caserta.

Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.