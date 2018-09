Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, parla nel corso della presentazione della squadra. Queste le sue parole riportate da Il Mattino: "Il sindaco Decaro è una persona con cui si è creato un bel rapporto. È bello poter avere uno scambio sincero e umano come questo. Siamo impegnati per creare il massimo per questo brand: noi adesso stiamo facendo una ricerca addirittura nazionale per capire quanti tifosi ha il Bari in Puglia e fuori: vogliamo valorizzare al massimo questo brand. Curva sud chiusa? Preferiamo raggruppare i tifosi in un'unica curva. Resteranno aperti gli altri tre settori. Volevamo il ripescaggio, il blasone del club lo imponeva. Ma ora pensiamo alla D e puntiamo a vincere il campionato".