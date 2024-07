Bayern, Hoeness: "Davies? Non gli offriremo più soldi, rinnova o via a zero. Su De Ligt-Manchester United..."

Getty Images

Ilnon offrirà un aumento ade non esclude la cessione diLit in estate.E' un estate e importante e delicata quella che dei bavaresi, che dopo un decennio hanno perso il titolo di Germania e cercano il rilancio in ambito domestico e internazionale. Tante operazioni di mercato da portare avanti, in entrata, in uscita e sul fronte rinnovi.Uno dei temi più caldi riguarda sicuramente il futuro di Alphonso Davies. Da mesi il Bayern tratta il rinnovo dell'esterno canadese, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2025 con ilche fiuta l'affare.

Un altro fronte aperto è Matthijs de Ligt, che Erik ten Hag vorrebbe portare alper rafforzare la difesa.- Di questi due argomenti ha parlato, presidente onorario del Bayern, in un incontro con i media tedeschi. E non sono gli unici temi toccati.- "Gli abbiamo detto molto chiaramente che, se non rinnoverà il suo contratto, lo lasceremo scadere. Non gli offriremo più soldi".- "E' possibile che un difensore parta. De Ligt è olandese, il manager del Manchester United è olandese... Non avrei problemi se restasse. Personalmente, non venderei Upamecano".

- "Tutti sanno che mi piacerebbe vederlo al Bayern Monaco".- "Ci sono tendenze. Come sempre nella vita: hai sempre una seconda possibilità. E sarà così anche adesso. Domani inizia una nuova era. Se è in forma e in salute, non vuol dire che non possa giocare per noi".- "Maradona!".