L'esterno del Bayern Monaco Arjen Robben ha annunciato il suo addio al club bavarese. Infatti come riporta la Gazzetta dello Sport, l'olandese in un'intervista ha dichiarato: ''Non credo che potrò giocare ancora una partita con la maglia dei bavaresi", l'infortunio che lo tormenta da novembre ha un alone di mistero. "È frustrante non sapere quale sia il problema fisico di cui soffro". Il giocatore ha poi aggiunto un aneddoto riguardo il proprio futuro: "Ho avuto alcune offerte, ma io penso solo a tornare ad allenarmi con continuità. A dire il vero, non ho ancora preso una decisione definitiva"