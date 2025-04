Behrami e Dzemaili duri con Jorginho: "Ce lo mettevamo in spalla come uno zainetto, sopravvalutato in carriera"

Getty Images

Una coppia importante nel centrocampo del, che poi è finita per l'arrivo di Jorginho. Valone Blerim, ex centrocampisti azzurri, hanno parlato dei loro trascorsi nel club campano, ai microfoni di rsisport, dopo una domanda sugli ex compagni di squadra: "Non vorrei essere nei tuoi panni"- Questa la risposta: "Xhaka il più forte, Behrami secondo. Non lo dico perché è qui ma perché lo penso. Io stravedo per Freuler.per le capacità che aveva ha fatto una carriera straordinaria. Mi aspettavo di meno, quindi lo metto terzo. Poi Inler eperché facesse questa carriera".

- Interviene Behrami: "Quasi Pallone d'Oro? Mi ricordo quando eravamo al Napoli e Jorginho giocava e noi un po' meno. Dzemaili mi guardava e diceva in allenamento, dopo che con forza fisica se lo girava su se stesso: "Non vedi che me lo metto sopra come lo zaino?". Nel confronto diretto fisico c'era grande differenza, poi aveva grande intelligenza tattica e ha trovato l'allenatore giusto, quindi ha ottenuto di più dalla propria carriera. Anche per merito di incastri, Sarri, il fatto che poi sia andato al Chelsea, la necessità di un palleggiatore. In pressione gliela toglievi sempre, era il più facile da affrontare. Poi ti rubava l'occhio, ma era quello che soffrivo meno".