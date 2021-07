L'Inter vuole Hector Bellerin e per il terzino i nerazzurri sono la priorità assoluta per il futuro. E ora crescono le possibilità di portare in porto l'affare, perché la volontà dello spagnolo può giocare un ruolo chiave: negli scorsi giorni infatti Bellerin si è recato nella sede dell'Arsenal e ha chiesto la cessione, una mossa che può dare un impulso importante all'operazione.



LA SITUAZIONE - Il prodotto della cantera del Barcellona è la prima scelta dell'Inter per raccogliere l'eredità di Hakimi sulla fascia destra, Marotta e Ausilio si sono attivati da tempo e, dopo aver strappato l'ok del giocatore, sono al lavoro per convincere l'Arsenal. Si tratta sulla formula, perché se dai Gunners è arrivata l'apertura a un prestito non c'è intesa sul riscatto: per gli inglesi dovrebbe essere obbligatorio al raggiungimento di determinate condizioni, per i nerazzurri invece dovrebbe trattarsi di semplice diritto. I dialoghi vanno avanti, intanto Bellerin fa la sua mossa: vuole l'Inter e ha chiesto di lasciare l'Arsenal.