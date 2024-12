Benzema pensa al ritiro e ha un piano: tornerà al Real Madrid

AFP via Getty Images

La carriera da calciatore diè agli sgoccioli,Il Pallone d'Oro del 2022 a 36 anni sta considerando seriamente di dire basta e chiudere con il calcio giocato per iniziare una nuova vita, a metà tra il suo glorioso passato in Spagna e il suo presente in Arabia Saudita.- Come riferisce Relevo, dopo una stagione e mezza all'inizia ad essere, come gli allenamenti che in Arabia Saudita si svolgono nel tardo pomeriggio (19) a causa delle alte temperature. Ci sono poi altri fattori, come la fatica mentale per l'inizio difficile e tutti i sacrifici legati che il calcio comporta oltre i 90 minuti delle partite. A tutto questo si aggiunge anche la

- Per questo, riferisce il portale spagnolo,, al termine della stagione in corso, e dunque con un anno di anticipo rispetto a quanto pensasse l'Al-Ittihad (2026). Il club, comunque, non vedrebbe di cattivo occhio il ritiro anticipato dell'attaccante potendo risparmiare sul suo stipendio da circa- Ma cosa ha in serbo il futuro per Benzema? Inizialmente il francese resterebbe legato alla Saudi Pro League con la propria immagine, ma a lungo termine le idee sono chiare:, con un nuovo ruolo. Secondo quanto riferito da Relevo infatti,. A favorire questa soluzione anche l'ottimo rapporto che Karim ha mantenuto con il presidente madridista, principale fautore del suo arrivo al Real dal Lione nel 2009. Oggi e domani l'Arabia Saudita, ma Benzema è già pronto alla sua nuova vita professionale. Ancora una volta a Madrid.

