Bologna-Empoli 1-1, il tabellino

Bologna-Empoli 1-1Marcatori: 2’ pt Fabbian (Bol), 3’ pt Gyasi (Emp)Assist: 2’ pt Beukema (Bol), 3’ pt Pezzella (Emp)BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi (De Silvestri 37’ st), Miranda; Moro (Aebischer 9’ st), Freuler, Fabbian (Dallinga 20’ st); Orsolini (Urbanski 37’ st), Castro, Karlsson (Odgaard 9’ st). All. Vincenzo Italiano.EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismailj, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi (Maleh 16’ st), Pezzella (Cacace 27’ st); Solbakken (Pellegri 22’ st), Fazzini (Haas 22’ st); Colombo (Esposito 16’ st). All.: Roberto D’Aversa (squalificato, in panchina Sullo)

Ammoniti: Pezzella 9’ st, Vasquez 49’ st, Haas 50’ st