Bologna, esami per Eric e Ndoye: c’è lesione. L’esito e i tempi di recupero

Ilha reso note le condizioni di Martin Erlic e Dan Ndoye. Dopo gli infortuni accusati nei giorni scorsi, i due calciatori si sono sottoposti ad esami strumenti per capire l’entità degli stop e valutare i tempi di recupero. I ragazzi di Italiano hanno svolto lavoro tattico con partitelle a campo ridotto in vista del match contro l’Empoli, valido per la terza giornata di Serie A.“Gli esami cui è stato sottoposto Martin Erlic hanno escluso lesioni: osserverà qualche giorno di allenamento differenziato”.“Dan Ndoye ha riportato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro, con tempi di recupero di tre settimane”.Il Bologna ha poi comunicato che Lewis Ferguson ha svolto l’allenamento differenzato; terapie per Oussama El Azzouzi. Nicolò Cambiaghi ha iniziato oggi il percorso riabilitativo.