Bologna, Ferguson ritrova il gol dopo 315 giorni

Allo Stadio Renato Dall'Ara è maturato un movimentato 2-2 tra Bologna e Roma, con i giallorossi che hanno trovato il pareggio in extremis con Dovbyk dal dischetto., che al minuto 65 ha realizzato la rete del momentaneo 2-1 per i rossoblù, anche lui dagli 11 metri.: il numero 19 dei felsinei infatti non realizzava una marcatura nel massimo campionato italiano dal 3 marzo 2024, data del successo interno del Bologna, dell'allora tecnico Thiago Motta, sull'Atalanta di Gian Piero Gasperini (2-1).rimediato contro il Monza lo scorso 13 aprile.

ai microfoni di Dazn a fine partita: "Oggi abbiamo fatto bene. Peccato aver preso gol nell'ultima azione della partita: forse meritavamo qualcosa in più, non sono felicissimo per il risultato finale".