Bologna, il Bayern Monaco pensa a Beukema per sostituire de Ligt

AFP via Getty Images

In principio fu Matthijs de Ligt. Poi toccò a Kim Min-jae. Ora potrebbe essere il turno diDopo essersi aggiudicato prima l'olandese ex Juventus, poi il sud-coreano del Napoli,sembra non voler perdere l'abitudine di pescare in Serie A rinforzi per il proprio reparto arretrato.A finire nel mirino dei bavaresi, questa volta, è il difensore del Bologna Beukema, reduce da due stagioni in crescendo in Emilia. Il 25enne di Deventer è considerato dalla stampa olandeseormai in procinto di essere ufficializzato dal Manchester United.

A favorire il buon esito dell'operazione potrebbero contribuire gli ottimi rapporti in essere tra i felsinei e i bavaresi, già protagonisti nei mesi scorsi dell'operazione che ha portato Joshua Zirkzee prima in rossoblù e successivamente proprio al Manchester United, con una quota destinata alle casse tedesche.La cifra richiesta dal Bologna per privarsi del proprio centrale sarebbe attorno ai