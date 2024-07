Getty Images

Bologna, infortunio per Karlsson: i tempi di recupero

Redazione CM

un' ora fa



Brutte notizie per Italiano e per il Bologna. L'attaccante svedese Jesper Karlsson si è fatto male alla caviglia durante la partita amichevole contro il Caldiero Terme, vinta per 5-0. L'ex Az Alkmaar è rimasto a lunga a terra per rialzarsi e tornare in campo. Il problema, però, non sembra essere superato, con il numero 10 che farà le visite di rito. A oggi è difficile capire i tempi di recupero. Come scrive goal.com Karlsson rimane in ritiro con il resto della squadra a Valles ma farà differenziato e terapie, prima di essere rivalutato nei prossimi giorni.