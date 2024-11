Bologna, Italiano: "Castro è in condizione, Ferguson sta bene. Dobbiamo dare sempre il massimo"

AFP via Getty Images

mette di fronte due delle squadre più in forma del campionato. I biancocelesti – secondi – arrivano da quattro vittorie consecutive, mentre i rossoblù da tre. Alla vigilia della partita ha parlato,Il tecnico ha cominciato parlando di"Jens è un attaccante e sa essere incisivo anche sotto porta.a fari spenti ma lì possono giocare anche Urbanski e Fabbian. In questo momento però Odgaard, che è anche un numero 9, ci sta dando molto anche perché ha un grande calcio dalla distanza.sono contento per lui anche perché si lega ancora per tanti anni a questa maglia. Lui stesso si sente fisicamente in grande crescita e vede il ginocchio bene”.

Karlsson è tornato al gol contro la Roma:, con il sorriso. Sono felice per tutto quello che ha dato alla squadra, perché il suo gol ci ha regalato i tre punti.A breve rientrerà in gruppo e dovrà poi accelerare il suo lavoro con la squadra”.Il terzino non è stato incluso, ma non ha mai fatto mancare la sua serietà:con prestazioni di grande qualità e attenzione. Avevo il timore che dopo l'esclusione dalla lista Champions potesse subire qualcosa, invece, sono davvero contento di lui per come si allena, per come guida i ragazzi anche quando è in panchina.

Può avere un’occasione l’ex della partita?, mentre Lucumì ha fatto il primo vero allenamento ieri.negli ultimi minuti e sono sicuro che, se avrà l'occasione, si farà trovare pronto".è appena tornato, mentresta migliorando:E' in condizione, sta bene e può dare il 100%.Abbiamo parlato ieri perché voglio che il suo obiettivo e il suo focus sia quello di fare gol sempre e un ragazzo giovane e di talento come lui non deve mai smettere di essere affamato”.

Vincenzo Italiano vuole il massimo da tutti: “Chiedo di andare sempre al massimo, per alzare la qualità degli allenamenti e poi perché con così tante partite in pochi giorni dobbiamo essere tutti pronti.per come ci stiamo allenando: farlo così significa avere anche le capacità di affrontare le difficoltà”.