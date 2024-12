Bologna, le pagelle di CM: Odgaard decisivo, Castro scatenato. Dominguez, che qualità

Getty Images

Decisivo su Cataldi e attento su Kean nel primo tempo, parata di posizione su Richardson nella ripresa.De Silvestri 6 Nonostante un acciacco nel primo tempo, non demerita contro Beltran (dal 36’ stQualche affanno di troppo contro Kean, ma nel complesso regge l’urto.Il migliore dei quattro dietro, dà spesso una mano a Beukema in raddoppio.Ancora a sinistra, inizia con qualche sbavatura poi si riprende bene. Male sotto porta quando si divora il 2-0, ma la vittoria monda il peccato (dal 31’ st

Dà ordine e combatte per 90 minuti.Vicino al gol a inizio ripresa, sua la torre per Castro. Tuttofare.Non si accende quasi mai, Gosens lo manda k.o. (dal 1’ stEntra e cambia il volto del Bologna nelle due fasi)Grande protagonista, firma in calce la vittoria. La mossa di Italiano paga sempre più dividendi anche se paradossalmente la decide da esterno.Trottolino di qualità eccelsa, sia a sinistra sia a destra fa male ai viola ed è suo l’assist per Odgaard. (dal 36' st

Primo tempo difficile, poi domina nella ripresa. Palo in avvio, poi apertura deluxe sull’1-0 e gran palla per Holm sul possibile raddoppio. (dal 45' stÈ la sua vittoria e si vede da come esulta al fischio finale. Soprattutto, è la prima contro una big in questa stagione e pesa come un macigno.