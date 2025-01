Getty Images

Subito freddato da Maldini, dopo è impegnato solo in uscita.Torna titolare in campionato dopo un’eternità e la ruggine si vede. Un paio di distrazioni - senza pagare dazio - e a fine primo tempo si divora il 3-1 in area avversaria. (dal 35’ stColpisce il palo nel finale. Aggancia Boniperti a quota 443 presenze in A)Prova attenta, come spesso gli accade nell’ultimo periodo: grande continuità di rendimento, annulla Djuric.Viene preso in mezzo dalla ripartenza sul gol brianzolo. Poi chiude senza troppi affanni nei restanti 86 minuti.

Un po’ in affanno quando c’è da difendere e da chiudere diagonali, ma nel complesso non demerita (dal 21’ stEntra con piglio giusto e serve l’assist per il tris di Orsolini)Ordinato, senza fronzoli. Gioca sempre, prova anche ad amministrarsi in un periodo di impegni continui.Prende una marea di botte sul viso, ma non si fa irretire e va deciso in ogni contrasto, vincendone spesso e volentieri.La rinascita di Orso: assist per Castro, poi il gol del 3-1 che vale il settimo sigillo in questo campionato. Dopo il brutto ingresso contro la Roma, si fa perdonare tra l’assist di San Siro e le giocate decisive contro il Monza.

Altra gara di enorme qualità, impreziosita dal gioiello del 2-1: stop di destro e tiro di sinistro in una frazione di secondo a ribaltare la gara. Uomo ovunque, rebus insolvibile per il Monza. (dal 35’ stNon ripete le meraviglie mostrate contro Verona e Roma, prova ad accendersi e serve comunque l’assist del 2-1 ad Odgaard (dal 21’ stEntra e prova a far male in ripartenza)El Torito" gira l’inerzia del pomeriggio con una zuccata d’autore sul cross di Orsolini che vale l’1-1. Tre partite contro il Monza in stagione tra serie A e Coppa Italia, tre gol e tre assist. Prende il giallo e Italiano all’intervallo evita guai. (dal 1’ stManca la porta di testa su un bel cross di Orsolini, meglio la zuccata nel finale salvata da Turati)

La squadra sta bene e si vede, arriva anche la prima vittoria del 2025 senza troppi patemi al di là dell’imbucata iniziale. Fa valere la qualità, non dà ossigeno a Castro ed Odgaard e proprio loro due ribaltano la contesa. Con 33 punti in 20 gare, firma il record rossoblù nell’era dei tre punti a vittoria.Può davvero poco sui tre gol rossoblù, bravo nel finale su Dallinga.Gioca da terzino come un tempo, non demerita contro il furetto Dominguez mettendoci mestiere (dal 35’ st

Bruciato da Castro sull’1-1, si prende in faccia anche il 2-1 di Odgaard e nel finale arriva il solito giallo.Da centrale dei quattro fa davvero molta fatica: salta a vuoto sul primo gol, va spesso in grande difficoltà.Ex maldestro: torna dall’infortunio, parte discretamente poi fatica le pene dell’inferno su Orsolini dal 20’ in avanti. E al 70’ sbaglia la chiusura spianando la strada al tris rossoblù (dal 26’ stQualche buono spunto a buoi già scappati)La ripartenza che vale lo 0-1 è tutta sua, tra metri di campo e l’assist con i tempi perfetti per Maldini.

Fa movimento in mezzo, vincendo qualche duello prima di andare k.o. sul piano muscolare. (dal 39’ ptNon si vede mai, passa ai margini della partita)Finisce sempre sotto nei duelli in mediana contro i centrocampisti rossoblù.Dà battaglia in mezzo, alternando errori e giocate efficaci. (dal 35’ stSegna dopo 4 minuti con freddezza e illumina con giocate di qualità: tra le poche luci del pomeriggio del Monza.Il Monza lo cerca spesso per evitare la pressione rossoblù, lui offre buone sponde aeree ma a conti fatti incide poco. (dal 26’ stEntra subito dopo il 3-1, forse è tardi. E combina poco)

Ha troppe assenze per affrontare questo Bologna e paga i k.o. di Pablo Marì e Caldirola sull’1-1, andando sotto su un pallone aereo. Forse poteva cambiare prima del 3-1, ma sono sfumature: il deficit di qualità è spaventoso