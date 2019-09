L'attaccante del Bologna Nicola Sansone ha commentato a Sky Sport la sconfitta subita contro la Roma: "Non c'era fallo di Santander in occasione della punizione battuta rapidamente dalla Roma per poi avviare l'azione del gol del 2-1. Vorrei tanto sapere perché è stato fermato il gioco dall'arbitro... La Roma è una squadra fortissima, ma il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Veretout ha fatto una gran cosa in fase di ripartenza, ma - ripeto - non ho visto alcun fallo di Santander. C'è tanta delusione per questa sconfitta".