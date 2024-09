Bologna, UFFICIALE: infortunio per Pobega, ecco cosa si è fatto

34 minuti fa



Il Bologna ha diramato un comunicato in merito alle condizioni di Tommaso Pobega, infortunato nel corso dell'allenamento odierno: "A due giorni dalla partita di Monza, i rossoblù hanno svolto una seduta tattica con prove di conclusioni in porta. Tommaso Pobega ha riportato un lieve stiramento del collaterale mediale del ginocchio sinistro, con tempi di recupero di una settimana. Allenamento differenziato per Lewis Ferguson, terapie per Oussama El Azzouzi".