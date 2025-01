Brest-Real Madrid: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Ottava e ultima giornata della fase campionato della UEFA Champions League e tra le partite da seguire c'èSquadre in piena corsa per entrare tra le prime otto e qualificarsi direttamente agli ottavi di finale, divise da un solo punto in classifica: 12 per i blancos di Carlo Ancelotti e 13 per i francesi di Eric Roy, che sogna un risultato storico.Tutte le informazioni su Brest-Real Madrid:

: Brest-Real Madrid: mercoledì 29 gennaio 2025: 21.00: Sky Sport (257): Sky Go, NOW: Bizot, Lala, Chardonnet, Ndiaye, Pereira-Lage; Camara, Fernandes, Magnetti; Doumbia; Balde, Ajorque.. Roy.: Courtois; Asencio, Tchouameni, Rudiger, Fran Garcia; Ceballos, Valverde; Brahim Diaz, Bellingham, Rodrygo; Mbappé.. Ancelotti.- La sfida tra Brest e Real Madrid sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky: il canale di riferimento sarà Sky Sport (canale 257).

- Brest-Real Madrid sarà disponibile anche in diretta streaming su dispositivi come tablet, smartphone e pc.Per gli abbonati Sky è disponibile il servizio a loro dedicato, Sky Go.L'alternativa è rappresentata da NOW, servizio di streaming live e on demand legato a Sky.