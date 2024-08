Sampdoria, le pagelle di CM: Ioannou stupisce, super Ghidotti

Getty Images

: mette una pezza avvitandosi in angolo su colpo di testa da buona posizione di Belotti. Incolpevole sul gol da due passi di Cutrone, bravissimo a chiudere ancora su Belotti che calcia da dentro il cuore dell’area di rigore. Altro grande intervento quando un attaccante del Como si ritrova a tu per tu con l’estremo difensore. Grande anche la parata sul rigore.: in B può fare la differenza. Gioca una gara attenta e pulita, non sbanda mai, e al 96’ ha ancora le forze per far partire un’azione in contropiede che porta all’espulsione di Iovine

: mette l’esperienza al centro dell’area di rigore, una qualità che l’anno scorso era mancata alla Samp. Le prende quasi tutte, sarà fondamentale.: corazziere, ha davvero tanto fisico e tiene botta sui palloni alti.per lunghi tratti di gara tiene bene, ma quando il Como attacca sulla sua corsia in occasione del gol, sembra un po’ in ritardo . In avvio di ripresa, mette uno splendito traversone basso su cui si avventa Borini, ma la sua conclusione a botta sicura viene deviata in angolo.: forse ancora un po’ imballato, deve rodare ma può essere importante. Fa legna in mezzo al campo.

(dal 30’ s.t.: solita partita da trottolino, in mezzo al campo si fa vedere senza paura, si fa dare il pallone, pressa e raddoppia.(dal 37’ s.t.: in avvio a sinistra spinge e mette in mezzo anche un paio di palloni interessanti, uno davvero invitante. Le sue sgroppate fanno male al Como, accompagna Coda in occasione del contropiede orchestrato magistralmente dalla Samp che vale l’1-0. Prestazione davvero importante, esce con i crampi.(dal 22’ s.t.).teoricamente fa il trequartista, ma spende moltissimo anche in fase di ripiegamento, a volte lo ritrovi sulla linea dei difensori. Qualche volta sbaglia la scelta ed esagera un po’, ma i suoi strappi possono fare male, specialmente in B.

(dal 30’ s.t.s.v.): ci si aspetta un po’ di più da un giocatore con le sue qualità. Deve ancora trovare la forma ideale, viene anche spesso accerchiato dagli avversari ma trova poco spazio.(dal 22’l’esordio ufficiale dell’acquisto più atteso dell’estate. Si presenta con una sgroppata in area, poi mette un cioccolatino d’esterno per Coda, anticipato da un grande intervento della difesa ospite. Poi segna il rigore decisivo per mandare la Samp al derby. Sembra un segno del destino).: ln avvio lo marca un certo Varane, non proprio l’ultimo arrivato. Il nuovo bomber blucerchiato già dopo dieci minuti scarsi si ritaglia una bella occasione in area, liberandosi in palleggio proprio del francese e concludendo alto di poco. Veste inedita, da rifinitore, quando regala a Ioannou il pallone dell’1-0. Lavora un sacco di palloni con qualità, dimostra di non essere solo un centravanti ‘statico’ ma un calciatore di manovra.

All.: la Sampdoria parte bene, è compatta ordinata e pulita. I blucerchiati corrono e stanno ben messi in campo. Nel secondo tempo la squadra è decisamente più stanca, ma è fisiologico in questa parte di preparazione. Però si evidenzia una bella solidità e principi chiari di gioco. Adesso sotto con il derby.