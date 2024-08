Cadice - Lazio, le probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming

Getty Images

Ultima prova generale per la Lazio prima dell'esordio stagionale in Serie A. Dopo il pari di Southampton i biancocelesti sono volati in Spagna per affrontare il Cadice. L'amichevole mette in palio il trofeo "ìRamon de Carranza" che in Spagna si disputa tradizionalmente in estate dal 1955 ed è noto con il nome di ‘El trofeo de los trofeos’ (l'anno scorso toccò al Lecce fare da sparring partner agli andalusi in questa manifestazione, ndr). Domenica prossima sarà invece tempo di fare sul serio contro il Venezia all'Olimpico.Tutti a disposizione per Baroni, che ha recuperato definitivamente Gila e Tavares già da qualche giorno e ha accolto in gruppo Castrovilli (per lui già qualche minuto contro gli inglesi) dopo che questi ha copletato il lavoro di condizionamento atletico. Chance dal 1' proprio per il terzino portoghese, visto solo per una ventina di minuti contro il Trapani prima del suo infortunio. Vecino e Guendouzi dovrebbero affiancare Rovella in cabina di regia. Prevista comunque la staffetta con Cataldi. Davanti confermato Castellanos, dopo il supergol di mercoledì sera.

Cadice-Lazio sarà visibile su DAZN in streaming e tramite app e sarà trasmessa anche dai media ufficiali biancocelesti di Lazio Style Channel, in diretta (pay per view) e in differita (sul canale 233 di sky), previa registrazione sul sito www.sslazio.it. Fischio di inizio alle ore 21:00.Caro; Zaldua, Glauder, V. Chust, Matos; Mari, Kouame, Fernandez; Gimenez, Sobrino, Ocampo.Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Vecino; Tchaouna, Castellanos, Zaccagni.