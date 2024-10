Cagliari-Bologna: formazioni e dove vederla in tv e streaming

Redazione Calciomercato

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Cagliari-Bologna su NOW

GUARDA SU NOW

Il campionato di Serie A non si ferma e ritorna subito in campo con il primo ed unico turno infrasettimanale stagionale. La 10° giornata si aprirà alle 18.30 con il match a tinte rossoblù tra Cagliari e Bologna. All’Unipol Domus si affronteranno due squadre con obiettivi stagionali diversi ma con una situazione di classifica molto simile. Entrambe le squadre sono appaiate con 9 punti, anche se, gli emiliani, hanno disputato una partita in meno.

Partita: Cagliari-Bologna

Cagliari-Bologna Data: martedì 29 ottobre 2024

martedì 29 ottobre 2024 Orario : 18.30

: 18.30 Canale TV: DAZN e Sky

DAZN e Sky Streaming: DAZN e SK

Scuffet; Luperto, Mina, Zappa; Augello, Marin, Deiola, Adopo, Zortea; Luvumbo; Piccoli. All. NicolaRavaglia; Miranda, Beukema, Lucumi, Posch; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. All. ItalianoDopo tre risultati utili consecutivi si blocca la striscia del Cagliari, reduce da una trasferta ad Udine che ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi rossoblù. Una gara condizionata dall’espulsione nel primo tempo di Makoumbou che di fatto dovrà scontare un turno di squalifica. Tra gli assenti Pavoletti e Jankto, da tempo ormai ai box per infortunio. Davide Nicola valuta il ritorno del 3-5-2 casalingo, anche se l’idea del 4-2-3-1 è sempre viva nei suoi pensieri, visti anche gli ottimi risultati ottenuti in precedenza. La squalifica di Makoumbou porta però alla prima opzione, in modo tale da riproporre titolare Marin e aggiungere un centrocampista più legnoso come Deiola. Previsto il ritorno tra i titolari di Luvumbo. Il Bologna di Vincenzo Italiano arriverà in Sardegna più fresco e riposato rispetto ai sardi, visto il rinvio della scorsa gara di campionato. Sempre aperto il ballottaggio tra Ravaglia e Skorupski, con il primo favorito, mentre in avanti si giocano una maglia Ndoye e Dominguez. Casale chiede spazio in difesa ma Lucumi dovrebbe avere la meglio. Tra gli Aebischer, Erlic, El Azzouzi e Ferguson non saranno del match per via dei loro riispettivi infortuni.

- La sfida tra Cagliari e Bologna sarà trasmessa in diretta tv da DAZN e SKY. Si potrà quindi vedere il match scaricando l’app DAZN su una smart tv, utilizzando l’app DAZN su SKY Q o tramite il canale 251 di SKY.- Sarà visibile in streaming su DAZN e SKY attraverso Pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION BOx, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.- Per quanto riguarda DAZN il telecronista sarà Gabriele Giustiniani.