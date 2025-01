Getty Images

Colpo di reni per il Cagliari di Davide Nicola. I sardi, con la, abbandonano per il momento la zona retrocessione portandosi al quartultimo posto, l'ultimo valido per restare nella massima serie. Nel frattempo però è iniziato anche il calciomercato invernale e il direttore sportivo Nereo Bonato ha iniziato a muovere le prime pedine per rinforzare la squadra laddove ha mostrato alcune lacune.Il girone di ritorno si è di fatto concluso con 32 reti subite in 19 gare dai due portieri Scuffet e Sherri. Entrambi i giocatori hanno sulla coscienza alcuni errori decisivi e per questo motivo la società ha deciso di intervenire subito sul mercato. Nella giornata di domani sono infatti previste le(che arriverà in serata ad Elmas), portiere di proprietà del Napoli capace di trovare spazio solamente nel breve periodo in cui si è infortunato Meret. Per un portiere che arriva c'è un, in estate cercato dal Milan, pronto a fare il percorso inverso mettendosi a disposizione di Antonio Conte. Per entrambi i portieri la formula sarà quella del prestito secco, anche perché i partenopei non sembrano intenzionati a perdere già da ora un portiere con ottimi margini di miglioramento.

L'altro reparto che dovrà subire una leggera scossa è ovviamente quello dell'attacco, dove in molte partite si è notato come manchi un'arma di riserva capace di sostituire o giocare insieme a Roberto Piccoli. In pole position c'è sempre il nome di, in uscita da Palermo visto il rapporto non idilliaco con il proprio tecnico Dionisi. Resta però in lista anche Fabio Borini, anch'esso finito un po' ai margini del progetto doriano e in cerca di una nuova sistemazione. L'ex attaccante del Milan è stato cercato anche in estate e già da allora l'idea del ritorno in Serie A lo stuzzicava parecchio. La linea del Cagliari però è sempre la stessa, per un giocatore che entra uno dovrà partire. Su tutto, attaccante che ha più richieste sia in Serie A che nella serie cadetta. Sul peruviano ci sono infatti il Venezia, il Sassuolo, il Pisa, la Sampdoria ed il Palermo. Sempre in attacco si valuta la posizione del giovaneche potrebbe lasciare l'isola in prestito in modo tale da poter fare esperienza e minutaggio in Serie B.

Nel frattempo dalla Croazia. Il centrocampista croato, ritornato in patria dopo l'infortunio, ha visto scadere il proprio periodo di prestito con la Dinamo Zagabria ed ora è in attesa di capire il suo futuro. Il neo tecnico della Dinamo, Fabio Cannavaro, ha già espresso il proprio consenso per il ritorno di Rog. Ora la palla passa alle due società, che, nelle prossime ore, proveranno a capire se utilizzare la stessa formula o passare alla cessione a titolo definitivo. Una cosa però è certa, il futuro di Rog, sarà, per il momento, ancora una volta lontano da Cagliari.

Fronte centrocampo. Razvan Marin, ultimamente utilizzato a gara in corso, potrebbe valutare di fare le valigie in caso di offerte allettanti, mentreè finito nuovamente sul taccuino della Roma. Per l'ex centrocampista della Spal, che raramente sta vedendo il campo di gioco, potrebbe essere decisivo il fattore Claudio Ranieri. In difesa invece con molta probabilità non dovrebbero registrarsi movimenti, se non i rinnovi di Gabriele Zappa e Tommaso Augello.